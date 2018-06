Grapperhaus: Overleg met vakbond over bescherming journalisten

Grapperhaus: ,,Over een structurele oplossing gaan we volgende week in overleg en op de uitkomsten daarvan wil ik niet vooruit lopen. Maar weet: bescherming journalisten is een groot goed. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.''



De veiligheidsdriehoek (OM, korpschef en burgemeester) in Amsterdam overlegt vanmiddag al over de ontstane veiligheidssituatie. Zij bekijken of er naar aanleiding van de gebeurtenissen bij De Telegraaf extra maatregelen nodig zijn. ,,Laten we ons hoofd koel houden en iedereen zijn werk laten doen'', aldus de bewindsman.



D66 wil dat de Kamer op de hoogte wordt gehouden van het politieonderzoek en het overleg over een betere bescherming van journalisten. Ook de andere politieke partijen spraken die wens uit.