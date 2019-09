Grapperhaus: Opstelten bemoeide zich niet met zaak Wilders

LIVE TWITTERIn het proces tegen Geert Wilders is het woord vandaag aan de PVV-leider zelf. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops start de verdediging, maar de politicus heeft eerder gezegd ook een deel van het pleidooi zelf te willen doen. Ondertussen heeft minister Ferdinand Grapperhaus laten weten dat voormalig minister Ivo Opstelten zich niet met de zaak bemoeide, iets wat Wilders juist wel stelt. Verslaggever Tobias den Hartog is er bij en doet via Twitter verslag.

Zonder twijfel brengen de twee vandaag weer de rol van voormalig minister Opstelten naar voren. Vorige week kwam via RTL Nieuws een nota naar buiten van het ministerie van Justitie en Veiligheid van een gesprek tussen de toenmalig minister en de hoogste baas van het Openbaar Ministerie.



Wilders ziet daarin bewijs dat Opstelten bij het OM aandrong om Wilders te vervolgen. Opstelten en het OM hebben dat altijd ontkend, maar de PVV-voorman blijft er van overtuigd dat hij slachtoffer is van een ‘politiek proces’ en wil nader onderzoek naar de documenten.



Knoops gaat daarom vandaag vragen de zaak stil te leggen tot er meer duidelijk is over de dossierstukken. ,,We leveren vandaag overtuigend bewijs dat de strafrechter op het verkeerde been is gezet.’’ Volgens de verdediging is het hof onvoldoende voorgelicht over wat er nou precies op ambtelijk niveau is besproken over de zaak. ,,U bent om de tuin geleid, net als wij, de verdediging’’, meent Knoops.

Geen stem

Minister Grapperhaus liet vanmorgen in antwoorden op Kamervragen opnieuw weten dat Opstelten geen stem had in het besluit Wilders te vervolgen. Hij overlegde juist met ambtenaren over de beveiliging en communicatie rond de rechtszaak. Ambtenaren zouden zich ‘hebben gebogen over de consequenties van de vervolgingsbeslissing’. ‘Daarbij kan men denken aan zaken als het tijdstip van en de planning rondom het naar buiten brengen’, stelt Grapperhaus.

Grapperhaus schrijft ook dat onder ambtenaren gesproken werd over de vraag of ‘de afdeling communicatie’ moest worden betrokken, over ‘eventuele beveiligingsaspecten’ en over ‘het al dan niet informeren van de minister-president’ over de ‘genomen vervolgingsbeslissing’.

Het is volgens de minister aan de rechter om alle stukken en omstandigheden mee te wegen in de zaak. ‘Wanneer de onafhankelijke rechter, in casu het gerechtshof, ten behoeve van deze beoordeling nadere inlichtingen behoeft, zal ik deze vanzelfsprekend verschaffen.’

Boete