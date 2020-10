Grapperhaus na onbestrafte bedreiging journalist: Dingen gaan niet zoals ik zou willen

Ook is de journalist via Twitter bedreigd door voormalig Ajax-speler Bryan Roy. ,,Ik weet waar je woont nu. Via DM. Slapen doen we ’s nachts, alleen jij niet’’, citeert Klomp de ex-voetballer. Eerder werd een dreigbriefje op zijn voordeur geplakt en een baksteen door zijn ruit gegooid. Hij denkt dat de bedreigingen onder meer voortkomen uit zijn kritiek op complottheorieën rond corona.