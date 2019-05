Grapperhaus: Mogelijk extra maatregelen tegen vuurwerkoverlast

Korpschef Erik Akerboom van de politie uitte vorige week flinke kritiek op het kabinet, omdat er nog geen vuurwerkverbod voor consumenten is ingesteld. Hij pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, en zette samen met 26 andere organisaties zijn lobby kracht bij met een paginagrote advertentie in deze krant.



Volgens Akerboom moet het kabinet verantwoordelijkheid nemen. ,,Los van hoe dat in de verkiezingen uitpakt. Het draagvlak in de samenleving neemt toe. Maar het gaat te langzaam.’’ Hij wil nationaal beleid, omdat de handhaving van specifieke gemeentelijke vuurwerkvrije zones onmogelijk is.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde eind vorig jaar al om vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden ‘om letsel te voorkomen, omdat het grote overlast veroorzaakt en uitnodigt tot roekeloos gedrag’.



Grapperhaus zegt het met de ondertekenaars eens te zijn dat de jaarwisseling ‘veilig en feestelijk moet zijn voor iedereen’. ,,Veiligheid van hulpverleners staat bovenaan’’, benadrukt hij. Wat betreft het landelijk verbod verwijst hij opnieuw naar de kabinetsbrief in juni. Daarin gaat hij specifiek - ‘en zonder ambtelijke taal’ - in op de advertentie van de Nationale Politie. ,,Ik ben verantwoordelijk, dus moet ik daar een goede reactie op geven. Ik vind dat het bij goed bestuur hoort dat ik daar wat over zeg.’’