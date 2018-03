Grapperhaus: Meer agenten naar het buitenland

Grapperhaus zei vanmorgen dat hij hierover met Akerboom in overleg is. De politiechef had het in NRC over 'tientallen agenten', maar de minister wilde geen getallen noemen. Wel zei hij te verwachten dat er belangstelling is onder politiepersoneel. ,,Het is een heel uitdagende baan. Het is geen corvee."



Op dit moment zijn 175 Nederlandse politiemensen in 34 landen actief. Akerboom wil dat aantal zo snel mogelijk uitbreiden. In het regeerakkoord is er al extra geld voor vrijgemaakt. Over het precieze aantal nieuwe plekken en landen waar de politie zal neerstrijken wordt nog onderhandeld, zo meldt de krant.