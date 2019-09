Grapperhaus maakt bij uitzondering stukken zaak-Wilders openbaar

Rutte zoekt de financiële janboel van de Oran­je-inboedel uit

10 september Wat maandag nog te ingewikkeld was voor premier Rutte en niet nodig om uit te zoeken, vond hij vanmiddag in het vragenuurtje van de Tweede Kamer wél de moeite waard. Rutte beloofde een brief over de financiering van de inventaris van de paleizen.