Grapperhaus kijkt of politie verkrachtingsslachtoffers beter kan begeleiden

Grapperhaus kwam met de toezegging nadat D66 en CDA vroegen om een laagdrempeliger procedure voor verkrachtingsslachtoffers. Nu krijgen zij eerst een informatief gesprek en twee weken bedenktijd voordat zij aangifte kunnen doen. Ze worden dan zelf geacht weer naar de politie te stappen. D66-Kamerlid Hanneke van der Werk wil dat omdraaien: de rechercheur zou het slachtoffer actief moeten benaderen met de vraag of hij of zij aangifte wil doen.

Ontmoedigd

Slachtoffers worden in dat eerste gesprek door de politie soms ontmoedigd om de volgende stap te zetten, bleek vorig jaar uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarom is het aantal meldingen van verkrachting (2000 in 2019) veel hoger dan het aantal aangiften (687 in datzelfde jaar). Ook bleek uit onderzoek van deze site vorig jaar dat verdachten van verkrachting zelden worden vervolgd.