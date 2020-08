Grapperhaus biedt alsnog excuses aan: tijdens bruiloft niet hele tijd 1,5 meter afstand gehouden

Corona-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geeft toe dat hij zelf in de fout is gegaan met de coronaregels tijdens zijn eigen bruiloft. Op foto’s die vandaag opdoken blijkt dat gasten niet de hele tijd 1,5 meter afstand hielden.

De minister zei aanvankelijk dat de coronamaatregelen ‘voortdurend in de gaten zijn gehouden’. In een verklaring aan de Tweede Kamer kwam hij daar later op terug. ,,Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht is genomen. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.”

De beelden van zijn bruiloft van vorige week werden verspreid op Twitter. Onder meer de gewezen Haagse wethouder Richard de Mos deelde dit.

Grapperhaus zei eerder op de dag al wel het niet ‘100 procent te kunnen garanderen’ dat de regels constant in acht zijn genomen, maar was naar eigen zeggen ‘de helft van de dag bezig om te kijken of het wel goed ging.’ Later gaf hij toe dat ‘we mensen voortdurend hebben geattendeerd’ op de coronamaatregelen.

Gast

Overigens was een van de gasten op de bruiloft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, zo is op foto’s te zien. Vanwege de coronacrisis was de dag juist kleinschaliger dan gepland, aldus Grapperhaus. ,,Het was een kleine setting met gezinnen en heel goede vrienden.” Op de beelden is het gezelschap op het bordes te zien, waarbij mensen geen 1,5 afstand van elkaar houden.

Maar volgens Grapperhaus werden op die plek mensen die samen een huishouden vormen bij elkaar gezet. ,,Tuurlijk, soms loopt het dan even door elkaar. Maar we hebben telkens gezegd: mensen, let op de regels.”

Juist minister Grapperhaus wordt vanwege de beelden hypocrisie verweten. Hij stelde dat het niet-naleven van 1,5 meter afstand ‘asociaal’ is, omdat het virus zo weer terrein zou kunnen winnen, met alle gevolgen van dien. Dat verwijt snapt hij. ,,Juist omdat ik als minister het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk.”

Volgens de richtlijnen van het kabinet moeten gasten op een bruiloft ook 1,5 meter afstand houden en moet iedereen een eigen vaste zitplaats hebben. Ook mag er op de trouwlocatie ‘niet van plek worden gewisseld of gedanst worden.’

Fout

Eerder gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun vakantie in Griekenland in de fout, toen zij op de foto gingen met een restauranteigenaar. Zij boden daarop eveneens excuses aan.

