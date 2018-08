Grapperhaus: begrip voor besluit Wilders om wedstrijd af te blazen

Update VVD-Kamerlid Han ten Broeke stapt op om ‘ongelijk­waar­di­ge’ relatie met medewerk­ster

30 augustus Tweede Kamerlid Han ten Broeke (49) stapt op als Kamerlid. Dat heeft hij laten weten in een verklaring. De reden is een ‘intieme en ongelijkwaardige relatie’ met een destijds 25-jarige medewerker van de fractie. ,,Dit had nooit mogen gebeuren.’’