‘Gommers en De Grave redden donorwet’

De donorwet was in de dagen richting een cruciale stemming in de Eerste Kamer bijna gesneuveld door een negatief stemadvies van artsenkoepel KNMG, vertelt een nieuw boek. Dankzij ingrijpen van VVD-senator Frank de Grave en IC-artsen Diederik Gommers (bekend door de coronacrisis) en Farid Abdo haalde de omstreden wet toch de eindstreep.

De stemming in de Senaat over de donorwet van Pia Dijkstra (D66), inmiddels zo’n drie jaar geleden, zou erg spannend worden; dat wist iedereen vooraf. De wet had de Tweede Kamer maar net overleefd, doordat beoogd tegenstemmer Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) de trein miste en Henk Krol een onverwachte draai maakte.

Vlak voordat senatoren hun definitieve oordeel zouden vellen over het plan - waardoor iedereen automatisch donor is, mits diegene anders aangeeft - stuurde artsenkoepel KNMG een brief rond met bezwaren tegen de wet. Die ‘foute’ brief wordt beschreven in het boek ‘Dat bepaal je zelf. Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet’, met het verhaal van drijvende kracht Menno Loos. Dit boek verschijnt vandaag.

Onrust

Intensivist Farid Abdo in het boek over de onrust die ontstond: ,,Ongeacht de feiten die veel senatoren kenden, konden ze simpelweg niet meer vóór stemmen, als ze ervan uitgingen dat de KNMG een negatief stemadvies gaf namens alle artsen. Senator Frank de Grave zei toen letterlijk: ,,Farid, het spijt me, maar de wet is met deze brief gevallen.”

Zijn collega Diederik Gommers haalde Abdo vervolgens over om namens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in het geweer te komen, staat er. Gommers: ,,Ben je gek! Dit is ons vakgebied! Dit is niet zoals we het hebben afgesproken met de KNMG. Dit kan zo niet! We laten je niet vallen en staan als bestuur volledig achter je. Jij gaat ons standpunt namens de NVIC op een nette manier verdedigen.”

Warm hart

Abdo zocht later die avond weer contact met VVD-senator De Grave, die de wet een warm hart toedroeg. De Grave belde daarna met KNMG-voorzitter René Héman. Wat er tijdens dat gesprek exact gezegd is, meldt het boek niet en wil De Grave ook tegen deze krant niet zeggen. ,,Laten we het erop houden dat ik René goed ken en hem heb gekoppeld aan de initiatiefneemster (Pia Dijkstra) voor verdere uitleg.”

Het resultaat was dat de KNMG de brief terugtrok. Er kwam een nieuwe verklaring, waarin de koepel ineens zei dat onduidelijkheden over de wet door Dijkstra (grotendeels) waren weggenomen. De Senaat stemde uiteindelijk op 13 februari 2018 in met de donorwet.

