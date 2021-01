Gommers draait na alarmerende cijfers: avondklok nu toch nodig

Delen per e-mail

Gommers schrijft op Instagram: ,,Helaas ziet er nu naar uit dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, waaronder een avondklok, maar dat is aan het kabinet. Er zijn mensen eenzaam, jongeren hebben het extreem zwaar en groot aantal mensen komt in financiële nood. Dus naast extra maatregelen zoals de avondklok, moeten er óók oplossingen voor mensen komen die in de problemen komen.”

Lees ook Kabinet bijeen over coronamaatregelen: avondklok en nóg strengere regels voor visite

De verklaring is opmerkelijk omdat Gommers gisteravond bij het tv-programma Jinek zei nog niet overtuigd te zijn van het nut van de invoering van een avondklok. ,,Ik vind dat we over zo’n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken.”

Nadere gegevens afwachten

Hij zei ook eerst nadere gegevens te willen afwachten ‘om te zien of de avondklok daadwerkelijk effect gaat hebben’. Volgens de RIVM-modellen die Gommers vandaag bespreekt, krijgen ziekenhuizen door de Britse mutant te maken met 450 nieuwe opnames per dag tijdens de piek in eind april, begin mei.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ook zullen er dan in totaal 1250 covidpatiënten opgenomen zijn op IC’s, is de voorspelling. Daarbovenop komen nog de non-covid-opnames, waardoor de maximale capaciteit van 1700 bedden snel bereikt is.

En van die nieuwe informatie is de IC-arts geschrokken. ,,Zojuist de nieuwe berekeningen gekregen van het RIVM-OMT en deze zien er beduidend minder goed uit dan die van afgelopen vrijdag. Het blijft een voorspelling maar het kan ook nog ruim daarboven uitkomen... We kunnen de curve afbuigen door sneller te vaccineren, maar dat is afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins. En door ons te houden aan de basismaatregelen.”

Volgens Gommers zijn de extra maatregelen bovenop de huidige lockdown vooral nodig om te zorgen dat de jeugd elkaar minder ontmoet. Die conclusie deelt het Outbreak Management Team. Data uit het VK laten bijvoorbeeld zien dat jongeren een grote rol spelen bij de razendsnelle overdracht van de Britse variant.

Volledig scherm Een slide uit een presentatie van het RIVM waarop Gommers zich vandaag baseert © RIVM