‘Goede kans’ dat coalitie dit weekend akkoord bereikt over asielwet

De afgelopen weken overlegden de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie veelvuldig over de manier waarop die spreiding van asielzoekers over gemeenten tot stand moet komen. Het pijnpunt zit bij de eigen partij van de staatssecretaris, de VVD.



Van der Burg zei vrijdag dat hij echt hoopt maandag te halen. ,,Ik heb al twee keer eerder een deadline moeten laten passeren en ik wil dit liever niet nog een keer.” Zelf had hij zijn wetsvoorstel al op 1 oktober af willen hebben, zodat de invoering ervan op 1 januari mogelijk is.



D66, CDA en ChristenUnie willen dat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen om opvangcentra te regelen, als zij dat weigeren. Ook het kabinet heeft hiertoe al een mandaat gegeven aan Van der Burg, die hier zelf al maanden op hint.



Maar de VVD wil liever geen dwang en ziet meer in vrijwilligheid en daarbij een beloning voor gemeenten die veel asielzoekers opvangen. Op zich zijn de andere coalitiepartijen het daar niet mee oneens, maar het is ook de vraag bij welke grens zo’n bonus dan moet worden toegekend.