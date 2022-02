Geschokte reacties op pro-Russische uitspraken Baudet: ‘Totaal krankjorum’ en ‘waanzinnig’

video Kamerlid mag minister niet meer ‘knettergek’ noemen

Kamerleden mogen elkaar of bewindspersonen in een debat niet meer ‘gek’ of ‘idioot’ noemen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat de omgangsvormen in de Tweede Kamer voortaan strenger bewaken en wil die ook aanscherpen.

14 februari