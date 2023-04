Gemeenten willen weten waar ‘hun’ Polen wonen

,,We weten nu niet waar de mensen verblijven”, zegt wethouder Jan Goijaarts van Meijerijstad. Namens zestig middelgrote gemeenten roept hij minister Karien van Gennip van Sociale Zaken op om op haar schreden terug te keren.



Iedereen die in Nederland woont is verplicht zich in te schrijven bij de gemeente. Maar toch gebeurt dat bij arbeidsmigranten lang niet altijd. Polen, Bulgaren of Roemenen die hier komen werken weten vaak niet dat zij zich moeten registreren. En helaas zijn er nog altijd uitzendbureaus en werkgevers die van die onwetendheid misbruik maken: zonder dat de gemeente het weet worden arbeidsmigranten onder abominabele omstandigheden hutjemutje in huizen met slecht sanitair gepropt.



De oplossing klinkt anno 2023 nog altijd simpel: ,,Het begint allemaal met registratie”, zei oud-SP-leider Emile Roemer in 2020. Hij bracht destijds als voorzitter van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten een vlammend rapport uit. Een van de voorstellen: leg de verantwoordelijkheid voor de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie neer bij uitzendbureaus en bedrijven die de arbeidsmigranten inhuren.



Alle aanbevelingen die Roemer destijds deed werden door de regeringspartijen in het coalitieakkoord omarmd.