Gelekt nieuwkomersexamen Nederlands opgeschort

Beschrijvingen van opgaven van het onderdeel schrijven, die steeds worden hergebruikt, zijn tegen alle regels in op sociale media beland. Deelnemers kunnen daar voordeel mee behalen. ‘Het examen vormt dan geen betrouwbare meting meer van hun vaardigheden. Er kan immers niet meer goed worden vastgesteld of zij het niveau daadwerkelijk beheersen’, schrijft Van Engelshoven in een brief aan de Kamer.