Geert Wilders weer op Twitter na blokkade van enkele uren

Wilders tekende beroep aan tegen het besluit en liet eerder vanavond weten het ‘ongelooflijk’ te vinden dat hij zijn account niet meer kan gebruiken. Volgens een screenshot heeft Twitter hem geschorst omdat hij de regels omtrent ‘haatdragend gedrag’ heeft overtreden. ,,Geen idee waar ze mee bezig zijn bij", aldus de PVV-voorman. ,,Maar goed ik ben er - opnieuw - weer! Paar uur geleden weer tijdelijk geblokkeerd zonder opgaaf van reden/tweet. Meteen weer beroep ingediend en nu binnen een paar uur en zónder formele reactie op beroep ineens toch weer toegang.”

,,Je mag geen geweld tegen andere mensen promoten of mensen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ernstige ziekte”, aldus het Helpcentrum van Twitter. Ook accounts ‘met als hoofddoel’ het aanzetten tot kwaad doen van anderen worden niet toegestaan, aldus het sociale medium. Twitter was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vele doodsbedreigingen

Eerder deze maand werd Wilders’ account ook al enkele dagen geblokkeerd. Toen was de aanleiding een tweet gericht aan de Pakistaanse president, waarin de PVV-leider het had over de vele doodsbedreigingen die hij kreeg van moslims in Pakistan.

Afgelopen dinsdag draaide Twitter die schorsing terug. Het platform liet de PVV-leider toen weten dat hij geen grenzen heeft overschreden en dat er een fout was gemaakt. Het bedrijf bood ook excuses aan, bleek uit een screenshot dat Wilders zelf deelde.

‘Ik ben er weer!’ twitterde Wilders dinsdag aan het eind van de middag. Niet veel eerder had hij nog laten weten dat hij in beroep was gegaan tegen zijn schorsing en niets had gehoord. Hij vond dat het beoordelingsproces nodeloos lang had geduurd.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: