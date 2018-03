Geen tik op de vingers voor ‘inhaalwerk’ zieke werknemers

Koolmees heeft contact gezocht met beide partijen en stelt dat uit die gesprekken ‘geen gedeeld beeld’ is gekomen. ,,Ik heb nog niet alle details”, zei hij tijdens het Vragenuur, waar hij door SP-Kamerlid Bart van Kent was ontboden.



Volgens Koolmees is de kwestie vooralsnog een zaak tussen werkgever en werknemer, waar hij zich niet mee moet bemoeien, zeker niet nu CNV heeft gedreigd met een gang naar de rechter.



Volgens Van Kent verschuilt de minister zich. Volgens de SP’er is het overduidelijk dat Carinova de wet overtreedt. ,, Dit is heel eenvoudig. Volgens mij kan de minister prima beoordelen dat hier sprake is van een illegale constructie en Carinova daarop aanspreken.”