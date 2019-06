Geen reclame meer op publieke omroep tot 20.00 uur

Naast televisie verdwijnt de reclame ook online. In totaal kost het de publieke omroep 60 miljoen euro per jaar om reclamevrij te opereren. Daarvan wordt 40 miljoen opgehoest door de overheid; de overige 20 miljoen moet de publieke omroep zelf regelen, melden ingewijden aan deze site. Ook moet er volgens de kaasschaafmethode nog eens 42 miljoen bezuinigd worden op overhead.



De onderhandelingen over de publieke omroep hebben lange tijd vastgezeten, maar nu is dus een oplossing waar de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich allemaal in kunnen vinden. De publieke omroep moet zich in de plannen vooral op de journalistieke taak richten en de strijd aangaan met nepnieuws. Mensen zouden vooral op de zenders moeten afstemmen vanwege het hoge waarheidsgehalte.



Minister Arie Slob (Media) concludeerde bij zijn aantreden dat het bestel op de schop moet, omdat de omroepen steeds minder verdienen aan reclame.