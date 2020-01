Geen landelijke ophokplicht voor pluimveehouders om vogelgriep

Op advies van deskundigen is besloten vooralsnog geen ophokplicht voor pluimvee in te stellen, laat Schouten in een Kamerbrief weten. De experts denken dat wilde vogels hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de meeste uitbraken die tot nu toe zijn gemeld. Verder beoordelen deze deskundigen dat het niet waarschijnlijk is dat er nu besmette vogels in Nederland zijn. Schouten: ,,Op basis van de risicobeoordeling kan worden geconcludeerd dat de kans op insleep van vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf op dit moment klein is. Een ophokplicht is een ingrijpende preventieve maatregel met consequenties voor dierenwelzijn en voor bedrijven met vrije-uitlooppluimvee.”

Uitbraken in meerdere landen

Op 31 december 2019 was in Oost-Polen een uitbraak met een variant van het ziekteveroorzakende vogelgriepvirus. Inmiddels zijn uitbraken gemeld in meerdere landen in midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). De situatie aldaar is zorgelijk. Ook zijn er twee dode, besmette wilde vogels gevonden; een in Polen en een in Duitsland vlakbij de Poolse grens.



Het ministerie van Landbouw blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Mocht de situatie ongunstig wijzigen, zal er direct contact met de pluimveesector opgenomen worden en zal de minister alsnog ‘passende maatregelen’ nemen, laat ze weten.



Boeren maken zich zorgen over het vogelgriepvirus. De laatste keer dat er een ophokplicht gold na uitbraak van de vogelgriep, was in 2017. Toen gold die voor vijf maanden. De ophokplicht draaide voor veel pluimveehouders uit op een financiële strop. In 2003 was de uitbraak zelfs zo groot dat een derde van de totale pluimveestapel geruimd moest worden. Dit leverde een schadepost op van 300 miljoen euro.



In Nederland zijn er zo’n 100 miljoen kippen.