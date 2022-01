Geen burgemeester streed voor eenzame jongeren

COMMENTAARVorig jaar kozen meer dan driehonderd jongeren voor zelfdoding. Het is een getal waar een enorm maatschappelijk probleem achter schuilgaat. Hoewel het totaalaantal zelfdodingen vorig jaar niet steeg, was onder jongeren wel een toename te zien. Vooral onder mannen tussen de 20 en 30 jaar kwam suïcide meer voor en voornamelijk in de wintermaanden, toen jongeren door de lockdown weinig kanten op konden.

Het is daarom goed dat het kabinet, nu de coronaregels weer worden versoepeld, voorrang geeft aan jongeren. Alle scholen en universiteiten zijn vanaf maandag weer open en er kan weer volop gesport worden. Voor het grote leed dat door vereenzaming ontstaat, is er geen duurbetaalde lobbyorganisatie. En er is ook geen burgemeester of provinciebestuurder die voor deze groep op de barricades stond.

Het is in deze pandemie niet eerlijk om het ene leed af te zetten tegen het andere. Ook ondernemers zitten in financiële en ook psychische nood doordat zij hun horecazaak of winkel moesten sluiten. Terecht klagen zij. Maar het is wrang dat burgemeesters protesterende ondernemers aanmoedigen door vooraf te zeggen dat zij niet zullen handhaven als ze tegen de regels in de boel opengooien. Hoe kun je verwachten dat burgers zich nog aan de regels houden als het ene deel van de overheid tegen het andere deel zegt dat de regels niet deugen?

Tragiek

De tragiek van deze lockdown is dat het kabinet in december voor het eerst in deze pandemie vroeg ingreep om een nieuwe piek van coronapatiënten in de ziekenhuizen te voorkomen. Alleen lijkt het erop dat het deze keer niet nodig was. De omikronvariant is weliswaar amper onder controle te houden, met wekenlang duizelingwekkend hoge besmettingscijfers, maar de gevolgen vallen vooralsnog mee. Intensive cares zijn niet overspoeld.

Logisch dat horecaondernemers zeggen: moet ik daarvoor mijn laatste spaargeld opeten? Maar concluderen dat alle regels dus overboord kunnen, is weer het andere uiterste. Telkens bleken we in de problemen te komen doordat het kabinet onder maatschappelijke druk te vroeg alle teugels liet vieren. De zorg is nog steeds overbelast. Ook van lokale bestuurders mag worden verwacht dat ze naar het algemeen belang kijken.

