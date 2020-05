Geen btw op mondkapjes vanaf eind mei

Dit staat in een brief die staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanleiding van de maatregel is dat het per 1 juni verplicht wordt een niet-medisch mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Als de bussen, treinen en trams weer voller raken, zal het namelijk niet altijd haalbaar zijn om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.



Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën: ‘We vragen van de samenleving om vanaf juni in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje te gaan dragen. Veel mensen maken zelf al hele creatieve mondkapjes, maar de meeste mensen zullen ze waarschijnlijk kopen in een winkel in de buurt. We willen dit als overheid natuurlijk zo goedkoop mogelijk maken, daarom heffen we hierover straks tijdelijk geen btw.’