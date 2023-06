Geen btw op groente en fruit kost schatkist half miljard, maar levert ‘appel per maand’ per persoon op

De belasting op groente en fruit moet naar 0 procent. Dat is volgens het kabinet hard nodig om gezond eten te bevorderen nu 50 procent van de volwassenen kampt met overgewicht.

Het schiet alleen niet op met die draai aan de belastingknop, twee jaar na de start van het kabinet bedraagt de btw op een banaan of tomaat nog altijd 9 procent. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie, ChristenUnie) baalt. Hij wil het nultarief snel regelen, maar experts zijn verdeeld over nut en uitvoerbaarheid, blijkt tijdens een vragenronde maandag in de Tweede Kamer.

1. Helpt de belastingmaatregel om gezonder te eten?

Grijpen we sneller naar een komkommer dan naar drop als de btw op groente en fruit verdwijnt? Mwah. In het gunstigste geval zal de verkoop van groenten en fruit met 4 procent toenemen, per Nederlander betekent dat ‘een appel of kleine broccoli’ per maand extra, is berekend. Dat lijkt gering, maar preventie-experts vinden dat het echt scheelt, als onderdeel van een groter pakket. ,,In combinatie met een suikertaks en het aan banden leggen van reclame op ongezond eten betekent het echt een serieuze stap”, zegt hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum.

2. Wie profiteert van het nultarief, wat kost de invoering?

Mensen met meer geld profiteren het meest omdat ze al meer groente en fruit eten, stelt het Centraal Planbureau (CPB). De rekenmeesters maken gehakt van het kabinetsplan. Ze waarschuwen voor afbakeningsproblemen en juridisch getouwtrek: wat doe je met de paprika op een pizza? Er zijn ook effectievere manieren om hetzelfde doel te behalen: de overheid kan beter groente en fruit op scholen laten uitdelen.

Ook kost het de schatkist een half miljard tot één miljard euro per jaar aan btw-inkomsten als het tarief naar nul procent gaat. Dat is nog zonder de kosten van eventuele juridische procedures van voedselproducenten.

3. Kan de btw zonder problemen naar nul procent?

Nee, vrezen juristen. Het Europese neutraliteitsbeginsel en ‘eenheid van prestatie’ spelen een prominente rol. Die regelen dat je gelijke goederen gelijk moet belasten en dat toevoegingen die het product amper veranderen dus ook onder hetzelfde btw-tarief moeten vallen. Zodra je de taks op een onbewerkte, verse tomaat in het schap goedkoper maakt dan die van een tomaat met zoetstof in blik, riskeer je rechtszaken, stellen critici.

Andere experts zien wel degelijk ruimte: andere landen hanteren immers al een nultarief zonder gedoe. En de Europese Commissie vindt ‘belastingprikkels’ juist oké als die onze voeding gezonder en duurzamer maken.

Het is aan het kabinet om te kiezen, voor de zomer gaat er een voorstel naar de Tweede Kamer. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema is kritisch: ,,Ik heb even snel gerekend: voor hetzelfde geld kunnen we ook 5 miljard appels kopen. Dat zijn 300 appels per Nederlander. Kun je dan niet beter vouchers uitgeven voor gratis groente en fruit?”

