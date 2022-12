Geen afvaardiging kabinet naar duel Oranje tegen Argentinië

Een keer is een minister aanwezig geweest bij een wedstrijd van Oranje. Dat was het derde duel in de groepsfase tegen het gastland. Toen zat minister Conny Helder (Sport) op de tribune. Zij sprak toen ook met Qatarese ministers over de arbeidsomstandigheden van migranten.

Helder was in aanloop naar de wedstrijd wekenlang omgeven door een maatschappelijk en politiek debat over de vraag welk statement Nederland moest maken op de tribune. Dat werd uiteindelijk een moeilijk zichtbaar speldje van de OneLove-campagne . Anders dan de Belgische en Duitse minister die een wedstrijd van hun land bezochten, droeg Helder geen duidelijk zichtbare armband van de OneLove-campagne.

‘In principe alleen naar finale’

Premier Mark Rutte zei na de laatste ministerraad dat er zeker een regeringsdelegatie gaat als Oranje de finale haalt. ,,Voor de tussenliggende wedstrijden (...) zullen we per keer kijken of we gaan. In principe niet, maar we kijken wel wat andere landen, onze tegenstanders, wie zij afvaardigen op regeringsniveau, en dan kan het zijn dat wij ook gaan. Maar in principe gaan we alleen naar de finale.”