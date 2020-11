‘Geef leraar voorrang bij coronavaccinatie’

Oproep D66Leraren moeten in de eerste groep komen die gevaccineerd wordt tegen corona, net als personeel in de kinderopvang. Deze oproep doet regeringspartij D66 vandaag aan het kabinet.

Later deze maand komt de Gezondheidsraad met een advies over wie er voorrang krijgen bij de inenting tegen corona, zodra de eerste dozen met vaccins in Nederland aan zijn gekomen.

Welke keuze hier zal worden gemaakt, is nog onduidelijk. Maar een Amerikaans adviesorgaan bepleit een uitrol in fasen: eerst zorgverleners en kwetsbare ouderen en zieken. Daarna leraren, medewerkers van scholen en een groep andere werkers in ‘kritische beroepen’, zoals de penitentiaire inrichtingen.

Helemaal vooraan

D66 wil dat leraren bij ons straks wél helemaal vooraan komen te staan voor een prik. Kamerlid Paul van Meenen: ,,Zij lopen veel risico’s. Daarnaast moet het onderwijs doorgaan. We hebben eerder dit jaar gezien hoe het was toen er geen fysiek onderwijs was. De nabijheid van een leraar is voor veel kinderen cruciaal.”

Ook personeel in de kinderopvang moet wat de coalitiepartij betreft in de hoogste prioriteitsgroep worden geplaatst voor vaccinatie, samen met zorgverleners en kwetsbaren. De partij maakte zich er eerder al hard voor dat leraren met voorrang getest konden worden op corona tijdens de eerste golf.

Vandaag zal D66-leider Rob Jetten de oproep aan het kabinet uitspreken tijdens het coronadebat. D66 beseft dat momenteel nog niet duidelijk is hoeveel vaccins er voor de eerste ronde beschikbaar zullen zijn, die naar verwachting rond de start van 2021 kan ingaan. Van Meenen: ,,Maar we mogen best keuzes maken.”

