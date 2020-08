Gedupeerden toeslagenaffaire wacht nog een maand onzekerheid

,,Er zijn ook ouders die meekijken. Ik vind dat niet verantwoord”, zei de D66-bewindsvrouw vandaag in het debat over de kwestie. Pas volgende maand denkt zij de Kamer een planning te kunnen geven.



CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zei dat ‘geen bevredigend antwoord’ te vinden: ,,Zowel voor ouders als de Kamer kan het niet zo zijn dat er geen planning meer is. Dat kan niet”, wierp hij tegen. Maar Van Huffelen hield voet bij stuk. ,,Als ik u een planning geef, wil ik die kunnen waarmaken. Het laatste wat ik wil, is dat ik er weer op terug moet komen. We komen over een maand bij u langs.”

Groningen

De Tweede Kamer werd eerder deze week onaangenaam verrast door het bericht dat de afhandeling van de compensatieregeling vertraging oploopt. Dit komt volgens Van Huffelen doordat het toekennen van compensatie ingewikkelder en tijdrovender is dan verwacht. Bovendien is de uitvoeringsorganisatie er nog niet klaar voor om vanaf 1 september op grote schaal dossiers af te handelen. Pas in november denkt zij het tempo op te kunnen voeren, zonder daarbij nu al beloften te doen over het aantal dossiers dat wordt afgehandeld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Pas 108 ouders hebben compensatie uitgekeerd gekregen, duizenden ouders wachten nog op behandeling van hun dossier. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten staan zij door de vertraging ‘weer met lege handen’ en moet het ‘roer om’. Zij vreest dat de afhandeling van de toeslagenaffaire gelijkenissen gaat vertonen met het schadeherstel in Groningen, dat acht jaar na de beving in Huizinge nog altijd niet is afgerond.

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ziet overeenkomsten met ‘Groningen’, en wil dat Van Huffelen een einddatum noemt waarop alle dossiers moeten zijn afgehandeld. De SGP dringt eveneens aan op zo’n harde deadline, maar Van Huffelen zegt die niet te kunnen geven. ,,Ik ga ervan uit dat we dit jaar en volgend jaar een heel eind zullen komen”, stelt zij. ,,Maar het kan zijn dat er zich later nog ouders melden die ook recht hebben op compensatie.”

Schrijnende gevallen

In de Kamer was beroering ontstaan over berichtgeving door Trouw en RTL Nieuws. Die media onthulden op basis van uitgelekte, interne verslagen bij de Belastingdienst dat 400 tot 500 gezinnen die in grote financiële problemen zitten voorlopig niet worden geholpen. Slechts veertig van deze ‘schrijnende gevallen’ zouden met voorrang worden behandeld.

Op verzoek van de Kamer maakte Van Huffelen tijdens het debat de gewraakte stukken openbaar. Maar zij sprak vervolgens tegen dat enkele honderden gezinnen op dit moment in de kou zouden staan. Volgens haar heeft de Belastingdienst slechts 70 gezinnen in beeld die in grote problemen zitten en bij wie bijvoorbeeld met huisuitzetting wordt gedreigd. Van die groep worden er veertig met voorrang behandeld en de rest ‘zo snel mogelijk daarna’.

Leefgeld

Omtzigt wil dat slachtoffers die momenteel in acute betalingsproblemen zitten in de tussentijd vast leefgeld krijgen ‘om hun eten te betalen’. De VVD pleit daarnaast voor een niet terug te vorderen voorschot. Van Huffelen belooft de mogelijkheden uit te zoeken en de Kamer hier snel over te informeren.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: