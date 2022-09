Gedonder bij BIJ1 in Amsterdam, bestuur kapt ermee: ‘De problemen stapelen zich verder op’

Dat staat in een nieuwsbrief die verstuurd is naar leden van de partij. Vanwege de slechte relatie met raadsleden kan het bestuur zijn taken niet goed uitoefenen. ‘Na de afdelingsvergadering van 22 mei leken we nader tot elkaar te zijn gekomen. Niets is minder waar. De problemen stapelen zich verder op, ondanks vele gesprekken.’