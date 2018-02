Gaswinning in Loppersum stilgelegd

D66-par­tij­voor­zit­ter neemt afstand van oud-bur­ge­mees­ter Hoekema

12:06 Letty Demmers, partijvoorzitter van regeringspartij D66, neemt afstand van de riante regeling die Wassenaars oud-burgemeester Jan Hoekema voor zichzelf had geregeld. ,,Als ik had geweten dat het bovenwettelijk was, dan had ik het ontraden,’’ zegt Demmers.