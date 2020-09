Gastdocent Rutte liet verstek gaan bij onlinelessen tijdens coronacrisis

Premier Mark Rutte, die elke donderdag maatschappijleer geeft aan een vmbo-klas in Den Haag, gaf geen online les toen de scholen dicht zaten. ,,Ik heb vanaf half maart even gespijbeld”, erkende Rutte bij de opening van het mbo-jaar in Zwolle.

Inmiddels staat Rutte weer voor de klas in de Haagse Schilderswijk. ,,Eerst in een vrij lege klas, maar nu is de klas weer vol.” Na de zomervakantie mogen ook middelbare scholieren weer volledig naar school. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Helemaal als vanouds is het niet, constateerde Rutte. ,,De leerlingen mogen elkaar weer knuffelen, maar de docent moet in het vakje staan.”

Rutte kreeg bij de opening, die via een livestream te zien was, ook de vraag welke mbo-opleiding hij had gekozen als hij terug kon gaan in de tijd. De minister-president heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zou restaurateur monumenten wellicht een passende opleiding zijn, wilde de presentator weten. ,,Nou, het Binnenhof staat wel op instorten”, grapte Rutte. Het monumentale complex wacht een grootscheepse renovatie, die jaren gaat duren. ,,Het gaat in elk geval niet geweldig met het Torentje.”

Kathedralen en kastelen

De VVD-leider stelt dat hij in de voorloper van het mbo, het oude gilde-systeem, wel had willen meebouwen aan kathedralen en kastelen. ,,Als leerling, gezel en meester. Dat is eigenlijk hetzelfde als het mbo nu.”

Rutte sprak zijn waardering uit voor mbo’ers. Volgens hem heeft de coronacrisis meer dan ooit hun waarde laten zien. ,,Ik ben overal op bezoek geweest en Nederland drijft op de kurk van mensen die een vak hebben geleerd.” Hij noemde de zorg, de politie, de boa's en beveiligers als voorbeelden. Ook noemde hij het belang van kappers, een sector die hij pas écht ging waarderen toen hij ‘met een ontploft’ kapsel zat. ,,We hebben allemaal met onze handen in te veel haar gezeten!”

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte tijdens de opening. De Nationale Opening van het mbo-jaar wordt jaarlijks georganiseerd op een mbo-school in het land. © ANP