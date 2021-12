FvD wil opheldering van Van Engelshoven: ‘Bent u bereid excuses aan te bieden voor deze uitsluiting?’

Baudet en zijn collega-Kamerlid Simone Kerseboom willen weten of de FvD-fractie ‘ooit vertrouwelijke informatie van OCW heeft laten lekken’ en of Van Engelshoven voorbeelden kan geven. Ook vragen zij zich af waarom FvD als enige fractie niet werd ingelicht en of dat in het verleden vaker is gebeurd. ,,Op basis van welke criteria wordt bepaald of een Kamerfractie recht heeft op vertrouwelijke informatie?”