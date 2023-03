FvD'er, die celstraf riskeert om door rood rijden zonder rijbewijs, nu zonder autogordel in campagnefilmpje

FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren is op weg naar een verkiezingsbijeenkomst gefilmd in een rijdende auto, terwijl hij geen veiligheidsgordel droeg. Meerdere eerdere incidenten in het verkeer hebben er al toe geleid dat hij veertien dagen celstraf riskeert.

Van Meijeren kwam recent nog in opspraak omdat hij zei ‘geheelonthouder’ te zijn nadat hij een blaastest had geweigerd. Die opmerkingen lokten reacties uit op social media; er doken meerdere beelden op waarop Van Meijeren bier of wijn lijkt vast te houden.

Volgens Van Meijeren wilde hij niet meewerken aan ‘lichamelijk onderzoek’, omdat hij zich naar eigen zeggen op dat moment door de politie geïntimideerd voelde. De politie snapte hem toen hij door rood reed op een scooter, terwijl zijn rijbewijs al was ingenomen. Dat rijbewijs heeft hij inmiddels weer terug. Maar hij moet later deze maand nog wel voorkomen voor het rijden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Dat is een misdrijf. Hij riskeert daarvoor een gevangenisstraf van veertien dagen.

Van Meijeren is nu in een filmpje te zien terwijl hij onderweg is naar een campagne-event in Twente, waar de partij ‘s avonds bijeenkwam in een zalencentrum. Op het niet rijden zonder autogordel staat een boete van 160 euro.

Van Meijeren verklaarde overigens dat hij de blaastest niet weigerde omdat hij zou hebben gedronken. De FvD’er zegt ‘sinds een paar jaar bewuster bezig’ te zijn ‘met zijn gezondheid’ en ‘geheelonthouder’ te zijn. ,,Ik deed een keer mee aan een ‘challenge’ om een maand geen alcohol te drinken, wat zo goed beviel dat ik op enig moment besloot om er helemaal mee te stoppen.’’

Volgens Van Meijeren neemt hij soms slechts een drankje ‘om het glas te heffen’. Op de al eerder opgedoken foto’s zou hij alcoholvrij bier hebben gedronken, of water geserveerd in een wijnglas, zegt hij zelf. Op 24 maart moet het FvD-Kamerlid, dat tevens Provinciale Statenlid en gemeenteraadslid is in Den Haag, voorkomen.

Gideon van Meijeren en Forum voor Democratie zijn ondanks herhaaldelijk proberen niet bereikbaar voor commentaar.

De beveiligingsdienst van de Tweede Kamer beklaagde zich eerder over drankfeestjes en andere ‘misdragingen’ van Forum-Kamerleden en hun medewerkers. Zo zou Kamerlid Gideon van Meijeren meermaals beschonken zijn aangetroffen en ‘verzocht’ zijn het ‘Kamergebouw te verlaten’.

Volledig scherm Rommel na afloop van een feestje bij Forum voor Democratie. © RV

