‘Functie elders’: echtgenote Pieter Omtzigt overweegt landelijke politiek

Grote impact

De affaire rond ‘functie elders’ had een grote impact op Koç, vertelt ze. ,,Het was heel bizar. Je gelooft het niet en denkt: wat gebeurt hier? Ik was er behoorlijk verbolgen over.” Niet alleen omdat het haar eigen man betrof. ,,Ik ben gevlucht uit een land waar je niet echt van een rechtsstaat kunt spreken”, zegt Koç, die uit Turkije komt. ,,Wat er gebeurde ging in tegen mijn beeld van Nederland. Dat hakt er behoorlijk in.”



Koç zat voor het CDA sinds 2010 in de gemeenteraad van Enschede, maar zal daar dus geen vierde termijn aan toevoegen. De partij had daartoe wel een beroep op haar gedaan. ,,De afgelopen elf jaar ben ik met veel passie en plezier raadslid geweest’’, verklaarde ze.



,,De vraag is of ik met evenveel enthousiasme door kan gaan. Het antwoord daarop is lastig en complex voor mij. De afgelopen tijd was echter door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA ook een enorme worsteling voor mij, mede door de grote persoonlijke impact op mijzelf en mijn gezin.’’