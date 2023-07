Frans Timmermans stelt zich kandidaat als lijsttrekker PvdA-GroenLinks, anderen willen niet

In een interview met de NOS zegt Timmermans: ,,Het is tijd dat we in Nederland weer meer naar elkaar toe groeien in plaats van uit elkaar.” Hij spreekt van ‘gigantische uitdagingen’ als de klimaatcrisis en ongelijkheid. ,,Dat kunnen we alleen maar oplossen als we schouder aan schouder werken.”



Hij wil premier worden, zegt Timmermans. ,,Omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven.” Als het niet lukt om premier te worden, gaat hij de Tweede Kamer in.



Donderdag opende de inschrijvingsprocedure voor iedereen die de zich kandidaat wil stellen voor het lijsttrekkerschap van de aanstaande fusiepartij. Andere kandidaten kunnen zich nog tot 4 augustus melden. Maar andere veel getipte kanshebbers steunen de kandidatuur van Timmermans, zoals de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (PvdA). De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb laat vanaf zijn vakantieadres weten achter Timmermans te staan. En huidige PvdA-leider Attje Kuiken schaart zich eveneens achter hem.

Timmermans was jarenlang Kamerlid voor de PvdA, staatssecretaris voor Europese Zaken in het kabinet Balkenende IV en later minister voor Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte II. Die termijn maakte hij niet af, omdat hij in 2014 lid werd van de Europese Commissie. Hij is sindsdien aaneengesloten eurocommissaris. Daar is hij de afgelopen jaren vooral bezig geweest met de Europese ‘Green Deal’, een nieuw pakket aan maatregelen om de Europese Unie klimaatneutraal te maken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is al geïnformeerd over zijn vertrek.

Timmermans, die eerste vicevoorzitter is van de Europese Commissie, zou nog een jaar op die post zitten. Het is ongewis of hem volgend jaar nog een derde ronde zou worden gegund in Brussel. Onlangs zei Timmermans dat hij niet stond te springen om terug te keren naar Den Haag. Hij vindt het gure politieke klimaat in Nederland onaangenaam.

Volledig scherm Frans Timmermans zat eerder al in de Tweede KAmer, en was minister onder kabinet-Rutte II © ANP / ANP

Linkse samenwerking

Na járen gehakketak over linkse samenwerking namen PvdA en GroenLinks drie dagen geleden een beslissende stap: ze gaan samen de verkiezingen met één kandidatenlijst. Net als in de Eerste Kamer vormen de twee partijen dan na de verkiezingen van november ook één gezamenlijke fractie in de Tweede Kamer.

Volgens een peiling van I&O Research zou de nieuwe linkse samenwerking in de verkiezingscampagne de grootste kunnen worden in een nek-aan-nek-race met de VVD. De groei van GroenLinks-PvdA zou dan vooral ten koste gaan van D66. Die peiling is echter wel met heel veel onzekerheden omgeven. Zo is nog onzeker wie de lijsttrekkers worden van alle partijen en of Kamerlid Pieter Omtzigt nog met een eigen partij komt. In dat laatste geval zou Omtzigts nieuwe partij met afstand de grootste kunnen worden.

Donderdag hebben de partijen een lijsttrekkersverkiezing uitgeschreven. Tot 4 augustus kunnen alle leden zich aanmelden, op 11 augustus wordt dan een voorkeurskandidaat voorgedragen door de partijbesturen. De week erop kunnen de leden daarover stemmen.

Eurocommissaris Frans Timmermans gooide al hoge ogen, omdat de PvdA’er vanwege zijn klimaatportefeuille ook acceptabel is voor de achterban van GroenLinks. Maar de vraag was of hij überhaupt wilde. Die vraag is nu beantwoord. Mogelijk steken anderen ook nog hun vinger op.

GroenLinks-leider Jesse Klaver maakte woensdag al bekend niet de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van zijn partij en de PvdA te worden. ,,Heel eerlijk, ik was graag lijsttrekker geworden, maar het is niet verstandig”, zei hij hierover tegen deze site. Hij stelt zich wel nog beschikbaar voor een lager plekje op de lijst.

