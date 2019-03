Frans consortium bouwt Nederlandse mijnenvegers

Klimaatdebat Veel vragen over nieuwe klimaat­koers van kabinet

1:42 Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben veel vragen over de nieuwe klimaatmaatregelen die het kabinet wil nemen. De SP betwijfelt of de energierekening voor burgers écht omlaag gaat. Ook wil de oppositie weten hoe hoog de CO2-belasting voor bedrijven wordt. Het kabinet ging daar tijdens het debat over de doorrekening van de klimaatplannen niet op in.