Franc Weerwind zette als burgemeester dienstauto in voor privéritten, minister ‘betreurt’ fout

Kamer botst met Rutte over mondkapjes­be­leid in beginfase coronacri­sis: 'We worden besodemie­terd'

Premier Mark Rutte ontkent dat de schaarste van beschermingsmiddelen in de coronatijd leidend was bij de verdeling van mondkapjes in de verpleeg- en gehandicaptenzorg, zoals een rapport over de beginfase van de coronapandemie stelt. Wel heeft het tekort aan mondkapjes volgens de premier meegespeeld, zei hij in een Kamerdebat. ,,Maar het was niet leidend.”