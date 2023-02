Fractievoorzitter Heerma op partijcongres CDA: politiek heeft te lang weggekeken

De politiek heeft te lang weggekeken, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma zaterdag op het CDA-partijcongres in Amersfoort. De verschillen in Nederland zijn ‘gaan knellen’ en de sluimerende onvrede wordt steeds zichtbaarder. Politieke partijen moeten volgens Heerma daarom met ideeën komen en niet met ‘zure tweets’.

Als voorbeelden van de onvrede noemde hij onder meer de omgekeerde vlaggen, de protesten tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Tubbergen en de voetbalrellen in de grote steden bij het WK-voetbal na wedstrijden van het Marokkaanse elftal.

Nederland te klein voor grote verschillen

Volgens Heerma heeft Johan Remkes de politiek deze zomer een spiegel voorgehouden. Remkes zag in gesprekken met boeren de wanhoop in hun ogen toen hij ze als bemiddelaar sprak over het kabinetsplan tot forse reductie van de stikstofuitstoot. Hij sprake schande van de wijze waarop de culturele elite minachtend sprak over het platteland, bracht Heerma in herinnering. In die spiegel ziet Heerma ‘een land dat uit balans is geraakt’ en waar de politiek te lang heeft weggekeken. Waar ‘onze traditie van tolerantie’ langzaam plaatsmaakte voor een gepolariseerde samenleving met tegenstellingen.

,,Nederland is te klein om zulke grote verschillen te hebben.” Heerma hekelde politieke partijen zonder ideeën en politici die met een ‘zure tweet’ de polarisatie aanwakkeren. Het CDA heeft wel ideeën, zei Heerma, en verwees daarbij naar het recent gepresenteerde plan ‘Voor heel Nederland’ waarin voorstellen staan om de regionale ongelijkheid aanpakken. ,,Polarisatie kan geen compensatie zijn voor de afwezigheid van eigen ideeën.”

‘Verwerpelijk’

Partijleider Hoekstra maakt zich, net als fractievoorzitter Heerma, grote zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving. ,,Tegenstellingen worden in het politieke debat uitvergroot.” Niet alleen op het punt van migratie, maar op heel veel onderwerpen. ,,Je bent of voor boeren, of voor natuur. Of voor kernenergie, of voor windenergie. Voor Europa of juist tegen Europa.”

Hij vindt het verwerpelijk dat de tegenstellingen bewust politiek worden uitvergroot ‘om daarmee de polarisatie te vergroten’. Hij noemt dit ‘de politiek op zijn slechtst'. Nederland is volgens de CDA-partijleider niet te besturen ‘per oneliner of per tweet. Het zijn ronkende teksten die tot niets leiden behalve meer verdeeldheid'. Bedroevend, vindt Hoekstra.

Volledig scherm Partijleider Wopke Hoekstra tijdens het CDA-partijcongres. © ANP

Hoekstra: migratiestroom niet vol te houden

Hoekstra stipte op het congres verder ook het migratieprobleem aan. Dat wordt volgens hem ‘met de dag groter’. ,,De huidige aantallen zijn simpelweg niet vol te houden.” Er is volgens de partijleider van het CDA een ‘stevige aanpak’ nodig ‘die zowel Europees als nationaal is’.

Er moet primair worden gekozen voor opvang in de regio. Daarnaast moeten de afspraken worden nageleefd dat in de lidstaat waar een vluchteling aankomt, de asielprocedure moet worden doorlopen. ,,Zonder deze afspraak blijft het asielbeleid mank en herstellen we niet de orde die nodig is voor de opvang van echte vluchtelingen”, zei Hoekstra.

Hij herhaalde dat het CDA heeft gepleit voor een ‘strikte fysieke Europese buitengrens, zoals hekken’, die door de Europese Unie moet worden betaald. ,,Dit kan niet een eigen verantwoordelijkheid zijn van de landen aan de buitengrens. Daarin zullen we in Europa met zijn allen samen moeten optrekken.” Streng, rechtvaardig en barmhartig migratiebeleid vormen geen tegenstelling, zei Hoekstra, ‘zoals partijen op de flanken links en rechts ons willen laten doen geloven’.