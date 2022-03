Fractieleiders grillen FvD om omgangsvormen in Kamer en afwezigheid in debat

De Tweede Kamer wil strakkere regels in het Kamerdebat om excessen te voorkomen. Om die reden willen D66 en de ChristenUnie Kamerleden die collega’s bedreigen, beledigen of intimideren uitsluiten van het debat of dat het woord wordt ontnomen. Dat gereedschap moet worden toegevoegd aan het Reglement van Orde van de Tweede Kamer.



Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de eigen omgangsvormen die steeds ruwer worden. Kamerleden die worden aangepakt in bijvoorbeeld coronadebatten, worden vervolgens op straat, thuis, in hun mailbox of social media bedreigd.



D66-fractievoorzitter Jan Paternotte: ,,We hoeven de giftige cocktail van huftergedrag en agressie niet normaal te vinden. Het doel van de bedreiging is anderen het gevoel van veiligheid te ontnemen, zodat zij niet de veiligheid voelen zich uit te spreken. Zo snoer je elkaar de mond.’’