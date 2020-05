Fractieleider 50Plus gaat ‘sorry’ zeggen tegen partijvoorzitter Dales

In de hitte van de strijd van de afgelopen weken heeft Van Brenk dingen gezegd die een beetje te ver gingen, geeft ze toe in het NPO Radio 1 programma De Nieuws BV.



Van Brenk baalt van alle conflicten en zei dat ze vandaag voorzitter Geert Dales nog telefonisch wil spreken. ,,Ik ga ervan uit dat we echt alleen nog maar de goede kant gaan. Ik probeer altijd de contacten iets te beperken met de heer Dales, maar ik ben best bereid de telefoon daarvoor op te pakken.”



Gisteren maakte Dales bekend dat hij aangifte heeft gedaan van smaad en laster tegen Corrie van Brenk. De nieuwe fractievoorzitter had volgens hem de reputatie van Dales in de media beschadigd door onder meer te zeggen dat hij partijgeld op soupeert om juridische procedures te voeren.



Dales laat weten vanavond bij het televisieprogramma Op1 zijn mening te geven over de poging tot mea culpa vanuit Van Brenk.