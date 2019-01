Forum voor Democratie schiet VVD voorbij met ledenaantal

Baudet maakte het nieuws vanmorgen in een filmpje op Twitter bekend. ,,Onze eindsprint om groter te worden dan de VVD resulteerde in 30.674 leden op 1 januari’’, aldus Baudet, die spreekt van een 'geweldige start van het nieuwe jaar’. FvD wist dit jaar maar liefst 8000 nieuwe leden te werven, een stijging van 34,4 procent ten opzichte van vorig jaar, toen de teller nog op 22.884 stond. Door de flinke groei schiet FvD de VVD voorbij, die juist een behoorlijk verlies heeft geleden. Begon de partij van premier Mark Rutte vorig jaar nog met 27.692 leden, op januari is dat aantal met zo'n acht procent gedaald naar 25.557. De VVD bevestigt de cijfers tegen deze krant. ,,Natuurlijk waren we het jaar liever met meer leden geëindigd, zoals vorig jaar het geval was’’, aldus een woordvoerder, die benadrukt dat het aantal leden niet per se iets zegt over steun. ,,Je kunt bij de VVD ook meedoen zonder lid te zijn.’’ Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), dat de ledenaantallen van politieke partijen behoudt, kan de cijfers nog niet bevestigen. Een woordvoerder laat weten nog geen cijfers van de landelijke partijen te hebben ontvangen, inclusief FvD en VVD. Een volledig overzicht van de ledenaantallen wordt waarschijnlijk eind deze maand gepubliceerd.

Ledenaantallen zeggen in principe niets over de zetelverdeling, maar zijn wel een indicatie van populariteit. De ogen zullen tijdens de komende Provinciale Statenverkiezingen in maart dan ook zeker op FvD gericht zijn. De partij doet in alle twaalf provincies mee. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar wist de Amsterdamse fractie onder leiding van Annabel Nanninga drie zetels te halen in de hoofdstad.



Volgens de laatste peilingwijzer van 19 december, zou FvD op zo'n 12 zetels uitkomen bij landelijke verkiezingen. Nu zitten alleen Baudet en nummer twee Theo Hiddema in de Tweede Kamer.