Forum voor Democratie en DENK doen overal mee aan Statenverkiezingen

In het hele land was er één partij die niet voldeed aan de voorwaarden. De Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) kregen niet genoeg ondersteuningsverklaringen in kieskring Rotterdam. De partij heeft vier dagen de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Die heeft daarna zes dagen de tijd om uitspraak te doen. De partij mag in de rest van de provincie wel meedoen.



Ook 50PLUS, de PVV, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren doen in alle twaalf de provincies mee. De SGP staat in negen provincies op de stembiljetten. De partij ontbreekt in Noord-Holland, Groningen en Limburg. In Noord-Brabant willen ChristenUnie en SGP met een gezamenlijke kandidatenlijst meedoen.



De islamitische partij NIDA doet in Noord-Holland en Zuid-Holland mee aan de verkiezingen. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant kunnen de inwoners stemmen op de hervormingsbeweging Code Oranje. Inwoners van Gelderland, Flevoland en kieskring Dordrecht kunnen mogelijk stemmen op Jezus Leeft. De leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer.