Forum: Het land heeft ons nodig

De triomf is groot, de entree dus ook. Als de ware winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen spreekt Baudet zijn aanhang in eigen, gezwollen stijl toe in Zeist. Met een redevoering waarin ‘de uil van Minerva’ figureert. En: ,,We staan hier te midden van de brokstukken van wat de mooiste beschaving was die de mensheid ooit heeft gekend. Die alle uithoeken van de wereld bestreek.’’



‘Een kliekje omhooggevallen beroepsvergaderaars’ maakte dat kapot, aldus Baudet. Zij maakte ‘desastreus’ beleid. ,,Mensen die nog nooit een boek hebben gelezen. Economische onbenul Mark Rutte verhoogde belastingen in tijden van crisis. De kabinetten-Rutte lieten grenzen wagenwijd openstaan. Zij bepaalden de besluitvorming in ons land. Maar niet lang meer...Het land heeft ons nodig.’’



Even ervoor schalt het ‘wij staan bovenaan! wij staan bovenaan!’ door de zaal. Uit het niets is de partij de grootste geworden in Zuid-Holland, de tweede in Noord-Brabant en derde in Gelderland. Als de exitpoll van de NOS klopt, is de winst ronduit verpletterend: Forum wordt dan de op een-na-grootste in de Eerste Kamer.