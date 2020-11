Forum-bestuur: Royement Baudet voorleggen aan leden, maar onder strenge regels

Het bestuur van Forum voor Democratie wil het royement van Thierry Baudet voorleggen aan de leden van de partij, laat het weten in een verklaring. Voorwaarde is wel dat Baudet zich niet meer uitlaat in de media en hij moet helemaal uit het bestuur.

Met het voorstel lijkt het huidige partijbestuur Baudet een handreiking te doen. Op de Algemene Ledenvergadering krijgt Baudet de kans zijn positie in de partij te verdedigen en zelfs weer een greep naar de macht te doen. Het zijn de leden die moeten beslissen over zijn royement., schrijft het bestuur Als de leden beslissen dat hij lid kan blijven, kan hij zich ook weer kandideren voor het nieuwe bestuur, zo lijkt het. Wel moet Baudet eerst, ‘per vandaag’ uit het bestuur. Dit moet worden ‘geëffectueerd in de KvK', schrijft het bestuur. ,,De eerste taak van het nieuwe bestuur wordt het samenstellen van de lijst van kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen.”

De huidige bestuursleden beloven sowieso niet meer terug te keren in een nieuw bestuur.

Wel verbindt het huidige bestuur een aantal voorwaarden aan het compromis. Baudet moet beloven vanaf nu niet meer in de media op te treden. Ook gaat de door hem uitgeroepen lijsttrekkersverkiezing van komende maandag niet door.

Of Baudet deze voorwaarden zal accepteren is de vraag. Hij stelde vandaag een ‘boedelscheiding’ voor en zei dat het bestuur juist de partij uit moest, net als zijn critici, waarna zij ‘hun eigen partij’ zouden moeten beginnen.

Maar de handreiking biedt Baudet toch echt een kans zijn partij weer in handen te krijgen. De leden zouden hem kunnen aanstellen als bestuurder én politiek leider.

Negers

Dan lijkt er geen rol meer voor de critici van de afgelopen dagen, zei Baudet al eerder vandaag. Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer 3 op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie, luidde juist gisteravond de noodklok over de denkbeelden van Baudet. Volgens Pouw-Verweij en kandidaten Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek meldden dat Baudet tijdens een etentje op vrijdag zei hij dat corona in de wereld was gebracht door miljardair George Soros, zou hebben gesproken van ‘domme negers’ en zou antisemitisme hebben gerelativeerd. Baudet ontkent dat overigens.

Wachtwoorden

De verklaring van het Forum-bestuur is overigens verspreid met het officiële Twitterkanaal van de partij. Volgens een woordvoerder heeft het bestuur dus weer de beschikking over de inloggegevens hiervan. Eerder had Baudet die in handen waardoor hij zonder overleg video's kon plaatsen, zoals zijn besluit om weg te gaan én terug te komen.

