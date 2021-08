Formatieteam PvdA en GroenLinks voert druk op: twee miljard voor koopkracht

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer koppelt dat direct aan de afwijzende houding van VVD en CDA in de formatie, omdat die partijen niet willen onderhandelen met de tandem PvdA-GroenLinks. ,,De formatie gaat traag en VVD en CDA zijn niet echt bereid te praten, dat gaat de gewone man of vrouw voelen als we niets doen bij de begroting.”



Het kabinet buigt zich hier momenteel over, in september volgt dan Prinsjesdag met de plannen voor 2022, maar hoe ver het demissionaire kabinet wil gaan met koopkrachtverbeteringen is tot dan geheim.



Volgens GroenLinks-Kamerlid Bart Snels moet het kabinet af van het pad dat er vooral lastenverlichting aan bedrijven wordt gegeven. ,,Die moet nu naar koopkracht gaan van mensen. Mensen mogen niet de dupe worden van het gedraal van partijen als VVD en CDA.”