Formatiepartijen zijn eruit, regeerakkoord naar fracties

De onderhandelaars reageerden na afloop van het overleg verheugd over het akkoord. VVD-leider Mark Rutte noemt het akkoord een evenwichtig stuk. CDA-onderhandelaar Sybrand Buma zegt overtuigd te zijn dat het een goed akkoord is. Volgens Gert-Jan Segers van de CU zitten er ook compromissen in die pijn doen. Alexander Pechtold (D66) toonde zich tevreden en sprak van een ambitieus en solide akkoord.



Toch kon er nauwelijks een lachje vanaf bij de onderhandelaars. Ze wijzen erop dat de plannen ook nog langs de fracties moeten voor goedkeuring. ,,Ik ben tevreden, maar of mijn fractie dat ook gaat zijn, gaan we vandaag merken", aldus Pechtold. ,,Ieder Kamerlid heeft een hele zware stem, we hebben immers 76 zetels", zegt Segers.



De onderhandelaars komen morgenochtend nog eenmaal bij elkaar, om eventuele opmerkingen van de fracties te verwerken. Als iedereen akkoord is, presenteren de kopstukken van de partijen morgenmiddag het definitieve regeerakkoord.