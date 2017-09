Formatiepartijen met gemeenten en provincies aan tafel

Naast Van Zanen zijn ook voorzitter Ank Bijleveld van het Interprovinciaal Overleg en voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen bij het overleg.



,,We hebben heel veel te bespreken met hen'', aldus ChristenUnie-onderhandelaar Gert-Jan Segers bij aanvang. Het zal vandaag onder meer gaan over de budgetten. Segers wilde niet zeggen of daar veranderingen in komen. ,,Het zal gemengd zijn, maar volgens mij kunnen we hele mooie dingen doen met elkaar.'' Ook D66-leider Alexander Pechtold wilde vooraf niet zeggen of hij goed of slecht nieuws heeft voor de gemeenten en provincies.



Volgens Van Zanen, die zich verheugd op de gesprekken, willen provincies, gemeenten en waterschappen graag samenwerken en kan een nieuw kabinet ook niet veel zonder deze partijen. ,,Ik laat me verrassen."