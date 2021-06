Formatie zit op dag 93 nog even vast als op dag 1

Ze maken ‘vorderingen’, partijleiders hebben ‘goede gesprekken’, maar informateur Mariette Hamer liet eerder deze week al weten in een brief aan de Tweede Kamer dat ze haar zelfopgelegde deadline niet haalt. De formatie kruipt door, maar aanwijzingen dat écht onderhandelingen aanstaande zijn, ontbreken.

Er waren duo-gesprekken, één-op-ééntjes, hele groepen partijleiders die bij elkaar zaten, maar de uitkomst was steeds onveranderd: de formatie zit muurvast. Vandaag, op dag 93 van de formatie, schoven VVD-leider Mark Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en GroenLinks-voorman Jesse Klaver aan. Maar of dat nou iets opleverde?

VVD-leider Mark Rutte vermeed exacte woorden na zijn gesprek, maar zei eigenlijk dat er geen doorbraak kwam. ,,We hebben gesproken over welke denkbare oplossing er is op de vraag welke partijen, heel voorzichtig hè, tot een volgende stap zouden kunnen komen...”

Holle frasen

Verder herhaalde hij de gebruikelijke holle frasen:

,,Ik kan over de gesprekken niets zeggen.”

,,Dat blijft vertrouwelijk.”

En: ,,Ik ben niet de informateur, dus het is niet aan mij om iets te zeggen.”

De VVD wil met CDA en D66 in een volgend kabinet, maar niet met én GroenLinks én PvdA. Die twee partijen houden elkaar nog even innig vast, ze willen alleen samen meedoen.

Jesse Klaver zei dat er vandaag vooral was gesproken over hóe partijen toch tot onderhandelingen konden worden verleid. Al wilde hij dat niet toelichten. ,,Dat is aan de informateur.” Of het allemaal niet lang duurt? ,,Het duurt zo lang als het nodig is.”



Verslag

Aan het Binnenhof wordt verwacht - of in elk geval gehoopt - dat informateur Mariëtte Hamer volgende week haar verslag gaat uitbrengen, maar ondertussen blijft een doorbraak dus uit over welke partijen nu écht met elkaar gaan formeren.

D66-leider Sigrid Kaag zei na háár gesprek met Hamer nog wel dat ze er op rekent dat er ‘voor december’ een nieuw kabinet gepresenteerd kan worden. Een belofte liet ze achterwege. Eerder zei ze nog te hopen dat er voor de zomer een nieuw kabinet zou zijn.

