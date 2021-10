Formatie: VVD wil tientallen miljarden lenen, Kamer ziet nodeloos Sinterklaasspelletje

Als het aan de VVD ligt krijgt het nieuwe kabinet straks ‘tientallen’ miljarden te besteden, die we als land moeten gaan lenen, om ‘grote problemen’ op te lossen. Maar in de Tweede Kamer is nog weinig enthousiasme over het plan om ‘voor Sinterklaas te gaan spelen’.

Subtiel lekte het vorige week al uit, via Haagse bronnen uiteraard, dat er onder de partijen in de formatie een plan circuleert om ‘tientallen miljarden’ te gaan steken in het ‘oplossen van grote problemen’.

Het idee achter dat plan is dat Nederland momenteel tegen extreem lage rentes kan lenen, waardoor gemakkelijk miljarden op tafel kunnen komen. Het was een 'denkrichting' die al op de formatietafel lag en vandaag blijkt een van de vaders van dat idee - niet verrassend - de VVD te zijn.

Want in een debat over de begroting van volgend jaar, onderstreepte VVD-Tweede Kamerlid Eelco Heinen voor zo’n ‘Nationaal Herstel-Transitiefonds’ te zijn. Het nieuwe kabinet zou ‘de portemonnee moeten trekken’ voor ‘het bouwen van een nieuwe energie-infrastructuur’. Voor het investeren in ‘achterstallig onderhoud’, zoals bruggen en wegen. Net als voor het verminderen van de CO2- en stikstofuitstoot én het betaalbaarder maken van woningen.

Een dot geld om uit te geven, wie kan daar tegen zijn? Nou, van enthousiasme loopt het niet over in de Tweede Kamer. Zelfs de ChristenUnie, nu toch aangeschoven bij de formatie met VVD, CDA en D66, staat nog niet te klappen.

Punt is namelijk dat het gaat om ‘incidenteel geld’, zoals dat in Haags jargon heet. Ofwel: we geven dat geld maar één keer uit, niet ieder jaar opnieuw voor een paar jaren achtereen. Meerjarige investeringen drukken namelijk langer op de staatsschuld, iets waar de VVD beducht voor is. Of het bedrijfsleven moet zwaarder worden belast, wat PvdA en GroenLinks willen, maar dat willen de liberalen liever vermijden.

Sinterklaas

Maar, zegt Pieter Grinwis (ChristenUnie): ,,De problemen die we willen aanpakken, zijn wel meerjarig. Stikstof, teruglopende onderwijskwaliteit, dat los je niet in één keer op. Neem het isoleren van woningen, iets wat meer jaren gaat vergen. De markt gaat niet reageren op incidenteel geld, dat gaat geen handel of innovatie losmaken.”

Volledig scherm Bart Snels (GroenLinks) in de Tweede Kamer. © ANP Toch gaat dan de VVD weer op de rem staan. ,,Ik wil er juist voor waken dat we gaan spenden met z’n allen”, aldus Heinen. Voor structurele kostenposten moet wel financiering worden gevonden, vindt Heinen. ,,Die rekening kan je niet oneindig laten optellen.”

Maar wil de VVD het plan vleugels laten krijgen in de formatie, dan zal het dus nog wel moeten lobbyen bij de ChristenUnie. En wil het voor de plannen een meerderheid in de Eerste Kamer krijgen, via de PvdA en GroenLinks, dan moet er nog heel wat gepraat worden. ,,Structurele problemen moeten we ook met structureel geld aanpakken”, aldus Bart Snels van GroenLinks: ,,De inzet van de VVD is nu om voor Sinterklaas te gaan spelen, maar niet te kijken naar structurele problemen. Ik zeg: daar moet je wél naar kijken.”

Wopke-Wiebesfonds

Volledig scherm Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) tijdens een debat. Het geld van zijn fonds is nog amper uitgegeven. © ANP Wat ook nog meespeelt op de achtergrond - en de scepsis over het geld-uitgeven-plan voedt - is wat er is gebeurd met het zogenoemde Wopke-Wiebesfonds. Die pot geld van 20 miljard, waar het kabinet eerder goede sier mee maakte als investeringsfonds, is nog nauwelijks aangesproken. Die (ook al geleende) miljarden moesten innovatieve projecten subsidiëren en bovendien economische groei aanjagen. Maar van de 3,4 miljard euro die komend jaar beschikbaar is, verwacht het kabinet nog geen 216 miljoen euro uit te kunnen geven.

Reden: de plannen die gemeenten, provincies en private partijen indienden voor besteding waren volgens een commissie die het geld verdeelt, simpelweg onder de maat. Gevolg: veel van het geld blijft nog op de plank liggen.

Dus schampert Henk Nijboer (PvdA) over het voornemen nu wéér geld te gaan lenen: ,,We krijgen het geld van het Wopke-Wiebesfonds nu niet eens op.”

Zijn algemene klacht: ,,De vraag is wat we met al dat incidentele geld oplossen aan problemen. Voor klimaat wordt 6,8 miljard uitgetrokken, maar is er wel gekeken naar wat écht de oplossingen op lange termijn zijn. Neem de 8,5 miljard die gaat naar het Nationaal Programma Onderwijs. We hebben schooldirecteuren gezien die niet weten waar ze het aan uit moeten geven. Terwijl het op lange termijn niet aantoonbaar de kwaliteit van onderwijs ten goede komt.”

