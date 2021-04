Formatie muurvast na ‘snelle conclusie’ ChristenUnie in wat bezinningsweekend moest zijn

Druk neemt toe: CU wil niet met Rutte in nieuwe coalitie, meerder­heids­re­ge­ring uit zicht

9:59 De politieke druk op VVD-leider Rutte neemt toe nu ook de ChristenUnie stelt niet in een coalitie te willen onder Rutte. ,,Daarvoor is er gewoon te veel gebeurd’’, zegt fractievoorzitter Gert-Jan Segers in het Nederlands Dagblad. Een meerderheidscoalitie met Rutte's VVD raakt daardoor uit zicht, de liberalen zijn niet van plan hun leider opzij te schuiven.