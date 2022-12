Dat meldden Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en OMT-voorzitter Jaap van Dissel dinsdag tijdens een vragenronde over het coronavirus in de Tweede Kamer. ,,We snakken allemaal naar de volgende fase", aldus Sap. ,,En als de tijd rijp is, we hopen ergens na de kerst, zouden we graag het advies geven over afschaling van de laatste adviezen, waaronder het test- en isolatieadvies.”

Van Dissel gaat op zijn vroegst uit van ‘halverwege januari’ voor zo’n gezamenlijk advies, meldt hij op vragen van deze nieuwssite. Het coronabeeld is al tijden rustig, maar voor het loslaten van de allerlaatste gedragsregels is het nog net te vroeg, denkt de voorzitter van het OMT. ,,De winter is altijd wat riskanter. Dus je wil wat langere tijd zien of het inderdaad blijft voortkabbelen.”

In de volgende, endemische fase is het coronavirus geen epidemie meer en gelden er ook geen speciale restricties meer. In dat geval zou er dus niet meer getest hoeven te worden, niet thuis, en ook niet in de laatst overgebleven GGD-testlocaties. Ook de thuisblijf-protocollen verdwijnen dan, al benadrukken experts dat handen wassen en afstand houden bij klachten verstandig is.

De coronapandemie is nu een jaar na de laatste harde lockdown compleet van gedaante gewisseld. De omikronvariant veranderde het hele spel, met veel meer infecties maar vaak minder ernstige ziekte. ,,Sinds ruim een jaar hebben we te maken met omikron en de nakomelingen”, zegt Van Dissel. ,,Die nieuwe subtypes zorgen soms voor een klein piekje, maar als dit beeld doorzet en niet tot grote uitbraken leidt, dan wordt het nog rustiger.”

Het het aantal geregistreerde infecties schommelt rond de 800 per dag (maar dat is een onderschatting omdat er amper getest wordt). En met 334 per week is het het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ook al een poosje stabiel. Dat is beperkt: tijdens eerdere coronagolven kwamen er geregeld meer dan 300 patiënten binnen per dag.

Tijdens de najaarsronde zijn nu vier miljoen prikken gezet, bijna 60 procent van de 65-plussers heeft de laatste vaccinatie gehaald. Volgens gegevens van het RVIM verkleint deze prik de kans op ziekenhuisopname met 64 procent. ,,Nog altijd is het aantal ziekenhuisopnames onder niet-gevaccineerden veruit het grootst.”

Volledig scherm Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, in gesprek met de pers. © ANP

Van Dissel waarschuwt tegelijkertijd wel voor al te veel optimisme - ook na eerdere nare verrassingen deze pandemie. Zo is onduidelijk of versoepelingen in China de opkomst van een nieuwe coronavariant kunnen aanjagen, ook is niet zeker dat het huidige omikrontype dominant blijft. ,,Het is zoals de kleine lettertjes in reclames: resultaten kunnen nog tegenvallen, we hebben geen kristallen bol.”

