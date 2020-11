Fikse kritiek in Kamer op openhouden nertsenhouderijen

Maar voor de oppositie in de Tweede Kamer is maart volgend jaar te laat. ,,Zolang we in Nederland nertsen houden in kooitjes, lopen we het risico dat het virus daar muteert’’, aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. ,,Als het virus dan terug overslaat op mensen, zitten we met een variant die minder gevoelig is voor een vaccin.’’



Ook SP-Kamerlid Frank Futselaar spreekt van een ‘tikkende tijdbom’. ,,En nu wachten we nog een halfjaar tot we die tikkende tijdbom gaan aanpakken’’, zei hij tegen De Jonge. D66’er De Groot oppert dat er ‘financiële overwegingen’ zijn om de nertsenhouderij open te houden: als de nertsen nu al gedood moeten worden, hebben ze hun dure pels nog en moeten de nertsenhouders meer compensatie krijgen.