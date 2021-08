Felle kritiek op blokvorming PvdA en GroenLinks: ‘Laat dit een grap zijn’

PvdA en GroenLinks willen als één blok de formatie in: ‘Dit is iets groots’

17:14 De PvdA en GroenLinks willen daadwerkelijk samen de formatie in, als één onderhandelingsteam en met één fractie in de Tweede Kamer als het over de kabinetsvorming gaat. ,,Er is iets bijzonders gebeurd, de samenwerking is innig geworden.”